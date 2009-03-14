Медведєв: хтось там навипускав кредитів, а "довбонуло" по всьому світу

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає за необхідне створити механізми контролю, щоб фінансові проблеми в одній з країн не могли "довбонути" по всьому світові.

Про це він сказав в інтерв`ю російському «Першому каналу».

На думку Президента РФ, це має стати однією з тем саміту "двадцятки", що відбудеться у Лондоні 2 квітня.

“Ще одна важлива тема - це контроль за макроекономічними показниками країн, які впливають на загальну світову фінансову ситуацію, з тим, щоб проблеми, які виникають в одній державі, не створювали тяжкий ланцюговий ефект, коли хтось там навипускав іпотечних кредитів у величезному обсязі, а довбонуло по всій світовій економіці. Тут у нас мають бути механізми, які дозволяють хоча б якимсь чином впливати на рішення, що приймаються нашими партнерами, і, з другого боку, захищатися від такого роду наслідків", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, нинішня глобальна фінансова криза почалася зі США. Д.МЕДВЕДЄВ назвав питання аудиту, бухгалтерської звітності дуже важливою темою. "Тут повинні бути ясні, нормальні, справедливі правила, які влаштовують усіх, а не групу держав, хай навіть дуже розвинених", - сказав він.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, Росія пропонує "більш справедливий устрій міжнародної фінансової системи". "У принципі, про це говорять усі держави. Питання в акцентах і в тому, чи хочемо ми рушити вперед або законсервувати всю ситуацію в тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Наша позиція - потрібно рухатися вперед. Сподіваюся, що ця позиція знайде свій відгук у наших партнерів у ході мого візиту до Лондона на саміт двадцяти найбільших економік", - сказав він.

На його думку, на саміті G20 мають бути сформульовані і узгоджені основні позиції, а вже подальша робота, яка йде на експертному рівні, на рівні керівників міністерств і відомств, повинна привести до створення цілого ряду нових міжнародних конвенцій. "І в цьому значенні, я сподіваюся, що ми все ж таки зможемо домовитися, оскільки в іншому разі з такого роду проблемами ми стикатимемося, якщо не щороку, то раз на 10-15 років обов`язково", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.