Уго Чавес запропонував Росії тимчасову базу дальньої авіації
“Залишилося наростити 300 метрів”
Президент Венесуели Уго Чавес запропонував використати аеродром на венесуельському острові Арчила для тимчасового базування літаків стратегічної авіації ВПС РФ. Про це повідомив начальник штабу дальньої авіації Росії генерал-майор Анатолій Жихарєв.
За словами Жихарєва, торік на чолі групи російських офіцерів він відвідав базу на острові Арчила і переконався, що аеродром після невеликої реконструкції буде придатний для зльоту і посадки російських стратегічних бомбардувальників з повним завантаженням. "Довжина його злітно-посадкової смуги 3200 метрів, залишилося наростити 300 метрів. З них стоянка 200 метрів, і в принципі 100 метрів чистої землі треба перетворити на бетон", - повідомив генерал.
Жихарєв зазначив, що Чавес запропонував Росії використовувати базу на острові Арчила під час торішньої зустрічі з російськими льотчиками. Досі про цю пропозицію не повідомлялося.