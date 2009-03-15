НАТО дасть сомалійським піратам атакувати кораблі до кінця березня

Спільна антипіратська операція країн НАТО біля узбережжя Сомалі розпочнеться наприкінці березня.

Про це йдеться в повідомленні Альянсу, передає «Рейтер».

У ході операції "Союзний захисник" у цей регіон направлять бойові кораблі п`ять країн НАТО: Португалія, Канада, Нідерланди, Іспанія й США. Командувати ними буде контр-адмірал португальських військово-морських сил Жозе ПЕРЕЙРА Да КУНЬЯ.

"У співпраці з іншими державами й міжнародними організаціями ми маємо намір підвищити безпеку комерційних морських маршрутів, життєво важливих для світової економіки", - йдеться в повідомленні НАТО.

Євросоюз почав власну антипіратську місію в грудні. Найближчим часом до Аденської затоки прибудуть бойові кораблі з Південної Кореї та Японії.