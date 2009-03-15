Безробітних у Росії вже 6 мільйонів

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ визнає, що в Росії на сьогодні кількість людей, які не мають роботи, фактично становить 6 млн. осіб.

Як передає NEWSru, Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що за минулі п`ять місяців кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла приблизно на 200 тис. осіб, а загальна кількість зареєстрованих безробітних у Росії становить близько 2 млн. осіб.

"Якщо ж говорити про безробіття фактичне, тобто про тих людей, які перебувають в інтенсивному пошуку роботи, але не стали на біржу праці, разом, щоправда, з тими, хто вже на цій біржі перебуває, то таких за методикою, яку підготувало МОП, близько 6 млн., тобто загалом масштаби цього лиха в нашій країні, вони десь у цих межах", - визнав президент РФ.

Він зазначив, що "ця цифра, напевно, звучить уперше, хоча вона не є таємницею за сімома замками".

Держава не допустить таких виявів кризи, як було в 80-х і 90-х роках, заявив Д.МЕДВЕДЄВ. "У нас принципово інша економіка і, найголовніше, принципове інше ставлення до соціальних зобов`язань держави; того, що було, не відбудеться", - упевнений він. "Ми пам`ятаємо, в якому стані була країна, якою була економіка, що справді відбулося в один з днів 98-го року, коли практично кожна людина в країні відчула себе пограбованою, і в цьому значенні цей стартовий рівень усе-таки створює достатній запас міцності», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

"Звичайно, (криза) - це перевірка на міцність", зокрема для молоді, визнав він. "Але я можу сказати, що і старше покоління, і середнє покоління, вони теж не повинні відчувати сьогодні себе як люди, які знову потрапили в найважчу життєву ситуацію", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.