Кількість мільйонерів США скоротилася драматичними темпами

15:43, 15 березня 2009
Світ
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Перед тим був "бум"

Кількість американських мільйонерів в 2008 році скоротилася на 27%.

Як повідомляє РІА “Новости”,про це свідчить оприлюднена доповідь дослідницької і консалтингової групи Spectrem Group, що займається аналізом ринку США.

"Кількість мільйонерів скоротилася драматичними темпами на кінець 2008 року", - констатувала група в своїй доповіді.

Перший рік кризи, в епіцентрі якої опинилися США, зменшив чисельність мільйонерів до 6,7 мільйонів з 9,2 мільйона ще рік тому. Попередні п`ять років процвітання американської економіки призвели до "буму" мільйонерів.

Скорочення капіталу цього прошарку американців разюче позначилося і на фондовому ринку - лютий 2009 року став найнижчим за об`ємами інвестицій місяцем за останні десятиліття.

До мільйонерів Spectrem Group відносить громадян, чиї інвестиційні активи перевищують один мільйон доларів без урахування вартості їхнього житла.

 

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