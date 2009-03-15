США можуть переграти розгортання ПРО у Польщі?

Колишній радник президента США з національної безпеки Збігнєв БЖЕЗІНСЬКИЙ прогнозує, що може виникнути ситуація, за якої не буде необхідності розгортання системи ПРО на території Польщі.

Про це З.БЖЕЗІНСЬКИЙ сказав в інтерв`ю Gazeta Wyborcza.

Він вважає, що гарантій того, що США розмістять на території Польщі систему ПРО, ніхто дати не може. “Не можна виключити, що внаслідок американсько-російського діалогу та тиску на Іран виникне зовсім нова ситуація, за якої необхідність розгортання ПРО буде суттєво знижено та навіть зведено до нуля», - сказав він.

«Сьогодні ніхто не в змозі гарантувати, що протиракетний щит взагалі буде створено. І це зовсім не є підтвердженням скепсису нового уряду США щодо цього проекту. Польщі буде надано ракетні комплекси Patriot, які на думку Польщі є чимось конкретнішим, що більшою мірою, аніж протиракетний щит, сприяє зміцненню її національної безпеки», - наводить слова З.БЖЕЗІНСЬКОГО Polskie Radio.

«Ефективність системи ПРО не до кінця випробувана. Вона повинна захищати США та Західну Європу від загроз з боку Ірану, які реальними стануть, можливо, у перспективі 10 років. Комплекси Patriot, своєю чергою, будуть елементом польської сучасної системи ППО, якої на озброєнні польської армії сьогодні немає» - сказав З.БЖЕЗІНСЬКИЙ.