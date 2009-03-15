Чейні розкритикував антитерористичну політику Обами
18:55, 15 березня 2009Світ
1124 0
Країна стала більш вразливою?
Адміністрація Барака Обами наразила Америку на небезпеку і зробила країну більш вразливою для нападів, змінивши антитерористичну політику, яку вів президент Джордж Буш. Про це в неділю заявив колишній віце-президент США Дік Чейні.
Зокрема, Чейні підкреслив, що «альтернативні» методи ведення допиту підозрюваних у тероризмі були ефективні і необхідні і для запобігання терактам. Чейні також дав негативну оцінку рішенню Барака Обами закрити в`язницю на базі Гуантанамо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter