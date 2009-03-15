Чейні розкритикував антитерористичну політику Обами

Адміністрація Барака Обами наразила Америку на небезпеку і зробила країну більш вразливою для нападів, змінивши антитерористичну політику, яку вів президент Джордж Буш. Про це в неділю заявив колишній віце-президент США Дік Чейні.

Зокрема, Чейні підкреслив, що «альтернативні» методи ведення допиту підозрюваних у тероризмі були ефективні і необхідні і для запобігання терактам. Чейні також дав негативну оцінку рішенню Барака Обами закрити в`язницю на базі Гуантанамо.

Газета.ру