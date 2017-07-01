У Страсбурзі прощаються з екс-канцлером Німеччини Гельмутом Колем (фоторепортаж)

У будівлі Європейського парламенту в Страсбурзі у суботу, 1 липня, розпочалася загальноєвропейська офіційна церемонія прощання з колишнім канцлером Німеччини Гельмутом Колем (Helmut Kohl), пише DW.

Подібна церемонія проводиться вперше в історії Європейського Союзу.

Офіційна частина, яка розпочалась о 12:00 за київським часом, триватиме близько двох годин. На сайті Європарламенту ведеться пряма трансляція заходу. На церемонії виступлять, зокрема, федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), голова Європарламенту Антоніо Таяні, глава Європейської Ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Франції Еммануель Макрон, колишній президент США Білл Клінтон, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Очікується участь у церемонії лідерів інших країн Євросоюзу, президента України Петра Порошенка та інших високих гостей.

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Після церемонії у Страсбурзі труна з тілом покійного буде доставлена до Німеччини вертольотом, після чого її відвезуть до собору міста Шпаєр (федеральна земля Рейнланд-Пфальц). Тут відбудеться панахида і прощання з військовими почестями. Згідно з останньою волею Гельмута Коля, його тіло буде поховане не в Людвігсхафені, де покояться інші члени його сім'ї, а на кладовищі у Шпаєрі.

Гельмут Коль очолював уряд Федеративної Республіки Німеччина з 1982-го по 1998 роки. Саме під час його перебування на посаді федерального канцлера відбулося возз'єднання Німеччини. Коль помер 16 червня на 88-му році життя у своєму будинку в Людвігсхафені.