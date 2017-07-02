Жахлива ДТП в Татарстані: в результаті зіткнення фури та автобуса загинули 14 людей (фото, відео)

У Татарстані зіткнулися вантажівка й пасажирський автобус, що слідував за маршрутом "Самара - Іжевськ".

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Загинули 14 пасажирів автобуса, у тому числі двоє дітей, 15 отримали важкі травми та опіки, троє - легкі травми.

Спочатку повідомлялося, що в автобусі було 28 осіб, однак у МВС зазначили, що водій підсаджував попутників, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У Слідчому комітеті Росії вважають, що аварія могла статися через те, що водія автобуса, що зіткнувся з вантажівкою, засліпило світлом фар.

"В 9 км від міста Заінськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля "КамАЗ" і пасажирського автобуса "Неоплан", з перекиданням автобуса на проїжджій частині з подальшим загорянням", - йдеться в повідомленні на сайті МНС.

"Водій автобуса 1961 року народження скоїв зіткнення з вантажівкою, що рухалася в попутному напрямку на буксирі автомобіля "Камаз". Після удару автобус перекинувся і загорівся", - уточнили в МВС республіки.

На місці аварії працює слідча група, з'ясовуються причини події.

Водій автобуса живий і зараз дає свідчення, заявив керівник прес-служби управління МНС по Татарстану Андрій Родигін.

Він також повідомив, що в Заінському районі республіки введено режим надзвичайної ситуації муніципального характеру.

У Татарстані сьогодні оголошено жалобу у зв'язку з трагедією.