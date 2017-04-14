У Росії потяг врізався у шкільний мікроавтобус, є загиблий

У Росії потяг врізався у шкільний мікроавтобус. Про це повідомляє РИА Новости.

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали при зіткненні вантажного поїзда зі шкільним мікроавтобусом "Газель" на залізничному переїзді в Омській області.

У мікроавтобусі їхали 10 дітей і двоє дорослих. Загинула супроводжуюча, постраждали п'ятеро школярів. При цьому в прокуратурі спростували інформацію, що з'явилася раніше, про загибель водія "Газелі": він отримав важкі травми і був доставлений в Нововаршавську районну лікарню.

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Повідомляється, що життю дев'яти з десяти дітей нічого не загрожує, вони пройшли обстеження, шістьох вже забрали батьки. Одна дівчинка перебуває в стані середньої тяжкості.

Обставини ДТП встановлюються, порушено кримінальну справу. Відзначається, що винуватцем аварії був водій "Газелі". Він порушив правила проїзду залізничного переїзду, проїхав на червоний сигнал світлофора і проігнорував увімкнену звукову сигналізацію.

Раніше в Москві зіткнулися потяг та електричка, постраждало 23 особи.