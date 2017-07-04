Спецслужби ФРН: Росія намагатиметься вплинути на вибори до Бундестагу

Росія намагатиметься вплинути на результати виборів до німецького Бундестагу, які відбудуться 24 вересня. Таке очікування висловив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр (Thomas de Maiziere) на прес-конференції у вівторок, 4 липня, в Берліні, як повідомляє DW.

Міністр нагадав про кібератаку на Бундестаг 2015 року, під час якої нападники викрали велику кількість інформації. "Ми очікуємо, що частина цієї інформації спливе найближчими тижнями", - цитує де Мезьєра інформагенція Reuters.

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Утім, нині немає ознак того, що Росія підтримуватиме котрусь із німецьких партій, зазначив очільник Федерального відомства з захисту конституції Ганс-Ґеорґ Маассен (Hans-Georg Maassen). Глава спецслужби також додав, що в його відомства немає чітких доказів, що кібератака за допомогою вірусу Petya, яка минулого тижня почалася з України та вразила значну кількість країн світу, була організована з Росії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України днями заявила, що атаку за допомогою Petya здійснили російські спецслужби. За даними СБУ, зловмисники хотіли вдарити по Україні та створити паніку серед населення.

Де Мезьєр і Маассен представили в Берліні річний звіт Федерального відомства з охорони конституції. У цьому звіті Росії, Китаю, Ірану та Туреччині закидають посилене шпигунство в Німеччині. Окрім того, Маассен заявив про ризик подальших терактів у Німеччині. Він вказав на те, що в країні перебувають багато потенційних ісламістів, а також рекордно зросла кількість лівих і правих екстремістів.