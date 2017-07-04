У США покінчила життя самогубством зірка YouTube, яка зіграла сотні пародій на знаменитостей

У США на 34-му році життя померла відома акторка та зірка YouTube Стіві Райан. Вона здобула популярність завдяки своїм пародій на знаменитостей.

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Billboard повідомляє, що Райан покінчила з собою. Це показали результати розтину тіла. Райан померла 1 липня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Стіві полюбили глядачі завдяки пародіям на знаменитостей, серед яких Джастін Бібер, Кім Кардашян і Емі Уайнхаус, передає видання.

Також вона вела комедійне шоу Stevie TV на телеканалі VH1.