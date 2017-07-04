Юнкер розкритикував Європарламент через низьку явку депутатів (відео)

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав законодавчий орган ЄС "сміховинним" через наднизьку явку депутатів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вранці в сесійній залі було не більше 30 депутатів. Юнкер обурився і заявив, що це несерйозно і ноги його більше на таких зборах не буде. Засідання було присвячене підсумкам головування Мальти, і очевидно, в останній день перед канікулами тема виявилася нецікавою для решти семи сотень законодавців.

Читайте такожЄвропарламент позбавив депутатської недоторканності "подругу Путіна" Ле Пен

Як повідомлялося, раніше Європарламент схвалив додаткові торгові преференції для України.