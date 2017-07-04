Європарламент схвалив додаткові торговельні преференції для України

Європейський парламент проголосував за пропозицію Європейської комісії надати Україні додаткові торговельні преференції.

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Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування відбулося у вівторок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ЄП. «За» проголосували 566 депутатів, «проти» - 96.

Як і очікувалося, депутати погодилися з компромісом, який був досягнутий в рамках міжінституційних переговорів за участю Ради ЄС, Європарламенту та Єврокомісії.

Поправка, якою пропонувалося пропозицію ЄК повністю відхилити, підтримки в сесійній залі не знайшла. Авторами поправки були декілька депутатів від групи «Європа націй та свобод», яку очолює французький ультраправий політик Марі Ле Пен.

Раніше компроміс, досягнутий в рамках переговорів, був підтриманий профільним комітетом ЄП та Комітетом постійних представників країн-членів ЄС.

Ухвалене рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у відповідності до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією, сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячміня – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Як відомо, наприкінці вересня минулого року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - на 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу й оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - на 500 тонн, оброблені томати - на 5 тис. тонн.

В Україні очікують, що додаткові торговельні преференції можуть набути чинності восени.

За даними міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від ухвалення Європарламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції до ЄС становитиме близько 196,95 млн дол.