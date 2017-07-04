В буферних зонах в Сирії можуть розмістити військову поліцію РФ

Військова поліція Росії може бути розміщена у буферних зонах безпеки в Сирії.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив глава російської делегації на переговорах в Астані, спецпредставник президента щодо сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.

"Наразі складно говорити про присутність російських спостерігачів і представників Міноборони РФ, але в цілому передбачається присутність російської військової поліції в буферних зонах безпеки", - зазначив дипломат.

За словами Лаврентьєва, реалізація створення зон безпеки в Сирії розпочнеться упродовж двох-трьох тижнів після підписання документів.

"В залежності від виходу на підписання документів про створення зон безпеки, я думаю, що слід розраховувати на прийняття конкретних дій з розміщення сил протягом двох-трьох тижнів", - зазначив він.

Лаврентьєв додав, що лінії зіткнення з двох з чотирьох зон деескалації в Сирії фактично визначено. «Практично по другій і третій зоні деескалації (на північ від Хомса і в Східній Гуті - ред.) Лінії зіткнення, кордони вже визначені», - сказав він.

«Є ще питання щодо Ідлібу і деяких резерваціях по південній зоні. Думаю, недалеко той час, коли ми зможемо вийти на компромісне рішення з цих питань», - припустив він.

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Росія вважає за можливе підписання документа за підсумками узгодження окремих зон деескалації. "Тут можливі будь-які варіанти. Є варіант по трьох зонах, є і варіант, включаючи район Ідліб, є і (варіант) по двох центральних зонах (на північ від Хомса і в Східній Гуті - ред.), де вже кордони узгоджені", - сказав Лаврентьєв.

За його словами, ще одним питанням, яке обговорюють на переговорах, стало створення спільного координаційного центру.