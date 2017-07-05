В Іраку бойовики ІД стратили 200 мирних жителів, серед них були діти - ЗМІ

Терористи "Ісламської держави" стратили 200 етнічних туркманів у місті Таль-Афар, розташованому в 50 кілометрах від Мосула, повідомляє турецьке державне видання "Анадолу".

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"Мешканці міста намагалися втекти в більш безпечні регіони, але їх схопили і стратили", - повідомив заступник голови Ради іракської провінції Найнава Нураддін Каплан.

За його словами, туркман утримували у в'язницях протягом двох місяців, після чого стратили. Серед страчених жінки і діти.

Видання пояснює, що ІДІЛ контролює Талль-Афар з серпня 2014 року. Терористи прагнуть використовувати місцеве населення в якості "живого щита" проти армії Іраку.

В Іраку і Сирії регулярно знаходять масові поховання як жертв ІДІЛ, так і самих бойовиків. У березні 2017 року величезна могила була виявлена біля тюрми Бадуш в Мосулі. За даними правозахисників, бойовики ІДІЛ вбили там до 600 чоловік.