У Мосулі залишилися близько 300 бойовиків "Ісламської держави"

У старому місті Мосула станом на середу, 5 липня, залишаються близько 300 бойовиків "Ісламської держави" (ІД). Вони з усіх боків затиснуті іракськими військами на території площею 500 квадратних метрів. Про це повідомила інформагенція AP з посиланням на предстаника іракських сил спеціального призначення, генерал-лейтенанта Самі аль-Аріді, як пише DW.

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Окрім бойовиків, на оточеній території залишається велика кількість цивільних. Скільки саме, невідомо. Аль-Аріді розповів, що сотням ісламістів вдалося втекти зі старого міста. За його словами, деякі бойовики намагаються втекти до сусідньої Сирії разом із цивільними. "Вони просто голять бороди і тікають… Лише вчора ми впіймали двох у гурті жінок та дітей", - цитує AP генерала.

Попри те, що битва за Мосул триває, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді наприкінці червня заявив про "велику перемогу" та кінець "Ісламської держави" в Іраку. Нагадаємо, що ІД захопила Мосул влітку 2014 року. Операція з остаточного звільнення міста від ісламістів триває з жовтня 2016-го. Іракське військо підтримує міжнародна антитерористична коаліція під проводом США.