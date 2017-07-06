У Гамбурзі напередодні G20 згоріли 12 елітних автомобілів Porshe

У німецькому Гамбурзі напередодні саміту G20 згоріло 12 елітних авто Porshe. Про це йдеться у відео ТСН.

Зазначається, що полум’я намагались загасити чотири десятки пожежників, однак їм вдалося лише локалізувати вогонь.

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Зазначається, що поліція підозрює, що пожежа сталася через підпал, винуватців поки не знайдено. У Гамбурзі напередодні саміту посилені заходи безпеки, тут очікують до 10-ти тисяч протестувальників.

Як повідомляв УНІАН раніше, відомий британський співак і композитор Елтон Джон вирішив скасувати свій концерт в Гамбурзі, запланований на 8 липня. 7 липня у цьому німецькому місті розпочнеться саміт G20 за участю провідних світових лідерів. Через обмеження, пов'язані з самітом, літаку Елтона Джона досі не видали дозвіл на посадку.