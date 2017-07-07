Чоловік Меркель відправив Меланію Трамп дізнатись про зміни клімату

Чоловік канцлера Німеччини Анґели Меркель - Йоахім Зауер висунув ідею, щоб перша леді США Меланія Трамп та дочка американського лідера Іванка разом із іншими подружжями лідерів країн G20 відвідали німецький кліматичний інформаційний центр. Про це пише Bloomberg.

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Лабораторія, розташована поруч із залою, де проводять зустріч лідери G20, використовує суперкомп'ютери для моделювання зміни клімату та його впливу на регіони світу. Вона функціонує з 1987 року і має понад 60 співробітників.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Гамбурзі на саміті G20 президент США Дональд Трамп і президент Володимир Путін потиснули один одному руки. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Він повідомив, що в Гамбурзі Путін і Трамп уже бачили один одного і потиснули руки.