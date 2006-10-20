Сапармурат Ніязов зазнав тяжкої хвороби серця

Президент Туркменії Сапармурат Ніязов зізнався, що зазнав тяжкої хвороби серця і нині приймає ліки, що заважає йому дотримуватися традиційного мусульманського посту в зв`язку з місяцем Рамадан. Про це Туркменбаши, як передає "Фергана.ру", заявив у п`ятницю, виступаючи на Світовому конгресі туркмен в Ашгабаті.

"Багато моїх заступників тримають уразу (пост), але мені не можна. Я приймаю ліків після хвороби серця. Тому життя саме мене звільнило від обов`язку тримати уразу, не засуджуйте мене", - зазначив Ніязов.

Як відомо, впродовж священного для всіх мусульман місяця Рамадан дотримується пост, при якому не можна ні пити, ні їсти від світанку до заходу сонця. Встановленнями релігії від поста звільняються маленькі діти, тяжкохворі і мусульмани, що перебувають у дорозі.

Раніше вже повідомлялося про те, що президент Туркменії має проблеми із здоров`ям, проте інформації про це надходить вкрай мало. Зокрема, повідомлялося, що у Ніязова хвороба, пов`язана з серцевою діяльністю. Ще 1997 року в одній з німецьких клінік йому була зроблена операція коронарного шунтування. За останній рік офіційні ЗМІ республіки двічі повідомляли про "планове обстеження" свого президента. Лікарі президента запевняють, що здоров`я у Туркменбаши відмінне. Натомість місцева опозиція поширила перелік його захворювань, серед яких ішемічна хвороба серця і хронічне порушення кровообігу.

Лента.ру