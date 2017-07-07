З нового "Людини-павука" вирізали сцени з поцілунками

Поки "Людина-павук: Повернення додому" заробляє перші мільйони доларів у прокаті, актриса Лора Херрієр, яка зіграла у фільмі героїню Ліз Аллен, розкрила цікавий факт. Виявляється, з нового супергеройського блокбастера Marvel (який кінокритики рекомендують сприймати в першу чергу як підліткову комедію) вирізали кілька сцен з поцілунками.

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Протягом фільму розвивається романтична лінія між героєм Тома Холланда, Пітером Паркером, і Ліз Аллен у виконанні Лорі еэррієр. Ось що розповіла з цього приводу сама актриса:

"Ми відзняли кілька різних сцен з поцілунками, але в фільм жодна не потрапила. Не знаю, чому. Це дуже цікавий вибір. Ми не знали, які сцени виберуть в кінцевому підсумку, тому що у нас було знято кілька різних версій поцілунку Людини-павука – і, врешті-решт, у фільмі не виявилося жодного".