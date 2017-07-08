Трамп і Путін не домовлялись про наступну особисту зустріч - Тіллерсон

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та його російський колега Володимир Путін не мають домовленості щодо наступної особистої зустрічі.

Як повідомили у прес-службі Білого дому, про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі лідерів двох країн на полях саміту лідерів "Великої двадцятки" у Гамбурзі.

"Наступні переговори. Немає погодження щодо наступної зустрічі між президентами. Є домовленість про подальші зустрічі між різними робочими групами на рівні Державного департаменту", - сказав Тіллерсон.

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За його словами, було домовлено створити робочу групу, яка розпочне вивчати можливість укладення "рамкової угоди" щодо питань, які стосуються унеможливлення здійснення кібератак на установи обох країн та невтручання у вибори.

Як повідомляв УНІАН, в адміністрації Трампа повідомили, що зустріч з Путіним тривала 2 години 16 хвилин.

Президент США на початку зустрічі заявив, що очікує на позитивні результати співпраці з РФ. Після зустрічі Путін повідомив, що обговорив з Трампом ситуацію в Україні.