Трамп на зустрічі з Путіним заявив, що очікує на позитивні результати співпраці з Росією (фото)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що очікує на позитивні результати співпраці з РФ.

Про це він сказав на початку двосторонньої зустрічі з російським лідером в рамках саміту лідерів країн "Великої двадцятки" у Гамбурзі.

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"Президент Путін і я обговорювали різні питання, і я думаю, що це відбувається дуже добре, що це були дуже добрі перемовини. Ми збираємося провести розмову зараз, і очевидно, що ми продовжимо, але ми з нетерпінням очікуємо на дуже позитивні речі, які повинні статися для Росії, для Сполучених Штатів і для всіх зацікавлених сторін. Це честь бути з вами", - наголосив Трамп.

У свою чергу, Путін сказав: «Шановний пане президенте, ми з вами кілька разів розмовляли по телефону, з дуже важливих питань і двостороннього порядку денного, і міжнародного».

Путін заявив, що телефонних розмов замало в тому випадку, «якщо ми хочемо вирішувати питання двостороннього порядку денного і найбільш важливі, гострі питання міжнародного порядку денного». Президент РФ додав, що необхідно проводити особисті зустрічі.

«Я дуже радий з вами познайомитися і сподіваюся, що, як ви сказали, наша зустріч принесе позитивний результат», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, зустріч президентів США Дональда Трампа і Російської Федерації Володимира Путіна була запланована на 16:45 за київським часом і повинна тривати орієнтовно 35 хвилин.