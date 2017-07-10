ЗМІ у США зустріли Трампа після саміту G20 новими розслідуваннями щодо зв’язків з Росією

Президента Трампа, який у суботу повернувся з насиченого триденного європейського турне, американські ЗМІ зустріли новими неприємними заголовками.

Про це повідомляє «Голос Америки».

"Команда Трампа зустрічалась з російською громадянкою, яка має зв’язки з Кремлем", пише видання «Нью-Йорк Таймс».

Видання "Нью-Йорк Таймс", посилаючись на конфіденційні урядові документи, повідомляє, що редакції стало відомо про зустрічі минулого літа близького оточення Президента Трампа з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка, як стверджується, має зв’язки з Кремлем. Зустріч, на якій були присутні син президента Дон Трамп-молодший, зять Джеред Кушнер та тодішній менеджер передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт відбулась в Трамп-Тауер через два тижні після того, як Дональд Трамп став офіційним кандидатом в президенти від республіканців. Ця зустріч є першим підтвердженим епізодом спілкування оточення Трампа з росіянами під час виборчої кампанії. У своїй заяві зустріч з Весельницькою син Трампа описав так:

"Це була коротка ознайомча зустріч. Я попросив Джереда та Пола зайти. Ми переважно обговорювали програму всиновлення російських дітей… яка була зупинена російським урядом."

Дон Трамп-молодший стверджує, що під час зустрічі питання кампанії не обговорювались. Адвокат Весельницькая відома своєю критикою закону Магнітського, в рамках якого було введено санкції проти російських громадян, причетних до смерті аудитора Сергія Магнітського.

Інше впливове видання «Вашингтон Пост» пише, що неназвані американські офіційні особи підтвердили, що хакери, які проникли в мережі американських енергетичних та ядерних компаній, працювали на російських уряд. Офіційні особи розказали виданню, що мотив росіян залишається невідомим, оскільки кібернапад не вплинув на роботу компаній. Атаку посадовці назвали зондуванням, покликаним знайти уразливі точки входу. Ще наприкінці червня ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки США попередили, що хакери готують напади на атомні, енергетичні та інші критично-важливі об’єкти інфраструктури.

Ще одна проблема, яка викликає головний біль у президента Трампа – реформування системи охорони здоров’я. Республіканці в Конгресі ніяк не можуть дійти згоди щодо запропонованого президентом законопроекту реформи, через який, як стверджують його противники, 20 мільйонів американців можуть втратити медичне страхування.

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"Навіть якщо ідеологічно республіканці проти діючого закону Обами, вони дуже занепокоєні щодо відмови від нього", - каже аналітик Інституту Брукінґса Метью Фідлер.

Рейтинг громадської підтримки Трампа, за різними опитуваннями, складає близько 40 відсотків. Усе ж його найпалкіші прихильники залишаються вірними президенту, кажуть аналітики.

"Я думаю, перші шість місяців - це недостатньо часу для того, щоб судити президента у таких справах. Часто на проведення проектів законів іде багато часу. Поки що у нього не дуже гарно ідуть справи, але ми ще на ранніх стадіях законодавчого процесу", - каже експерт Центру двопартійної політики Джон Фортьє.

Адміністрація сподівається провести закон вже до початку канікул Конгресу у серпні.