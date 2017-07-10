У Трампа прокоментували зустріч його сина з російським юристом в ході передвиборної кампанії

01:48, 10 липня 2017
Світ
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У Білому домі кажуть, що Трамп не був обізнаний і не брав участі у зустрічі.

REUTERS

Президент США Дональд Трамп не був обізнаний про зустрічі свого сина Дональда Трампа-молодшого, зятя Джареда Кушнера і голови передвиборного штабу Пола Манафорта з російським юристом Наталією Весельницкою в ході передвиборної кампанії.

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Про це заявив офіційний представник команди юристів американського лідера Марк Корало, передає Reuters.

«Не був обізнаний і не брав участі у зустрічі», — сказав він.

Раніше CNN повідомив, що передвиборча команда Трампа звернулася до юриста з РФ.

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Теги: #втручання Росії у вибори президента США