У Трампа прокоментували зустріч його сина з російським юристом в ході передвиборної кампанії
01:48, 10 липня 2017Світ
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У Білому домі кажуть, що Трамп не був обізнаний і не брав участі у зустрічі.
Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп не був обізнаний про зустрічі свого сина Дональда Трампа-молодшого, зятя Джареда Кушнера і голови передвиборного штабу Пола Манафорта з російським юристом Наталією Весельницкою в ході передвиборної кампанії.
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Про це заявив офіційний представник команди юристів американського лідера Марк Корало, передає Reuters.
«Не був обізнаний і не брав участі у зустрічі», — сказав він.
Раніше CNN повідомив, що передвиборча команда Трампа звернулася до юриста з РФ.
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