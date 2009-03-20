МВФ прогнозує розвиненим країнам обвал економік

Світова економіка в 2009 році скоротиться на 0,5-1 відсоток, а найважче доведеться розвиненим країнам, де може бути зафіксований справжній обвал ВВП. Такого висновку дійшов Міжнародний валютний фонд, що опублікував свій черговий прогноз напередодні саміту "Великої двадцятки" (G20).

За даними МВФ, економіка США в 2009 році скоротиться на 2,6 відсотка, а єврозони – на 3,2 відсотка. Ще більше постраждає Японія, де ВВП знизиться на 5,8 відсотка. При цьому вже в 2010 році в США буде, за прогнозами фонду, зростання економіки в 0,2 відсотка, а в єврозоні – в 0,1 відсотка. У Японії продовжиться спад, який складе 0,2 відсотка.

У країнах, що розвиваються, згідно з даними МВФ, буде зафіксовано зростання економіки в середньому на 1,5-2,5 відсотка. Саме за рахунок цього світовому ВВП вдасться уникнути значного обвалу.

У доповіді МВФ наголошується, що поки фахівці фонду підготували дані не по всіх регіонах і країнах світу. Остаточний варіант прогнозу буде готовий до 22 квітня.

МВФ визнав, що світова економіка опиниться в рецесії, ще в січні 2009 року. Очікується, що темпи падіння ВВП за рік стануть гіршими за останні 60 років. З цим згодні і в Світовому банку, який, втім, поки не дав конкретних прогнозів, зазначивши лише, що рецесія в світовій економіці все таки буде.

Прогнози МВФ потрібні для того, щоб фахівці фонду могли розуміти, які регіони більше за все потребують фінансової підтримки. Найбільш постраждалим від кризи країнам МВФ вже почав виділяти кредити. Зокрема, кошти від міжнародної організації одержали Ісландія, Україна, Білорусь, Латвія, Угорщина і ряд інших держав.

Лента.ру