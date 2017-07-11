В ООН напередодні переговорів оптимістично оцінили нинішню обстановку в Сирії

Спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура заявив про збільшення шансів на вирішення сирійського конфлікту після того, як війна у країні стала менш "складною", як пише DW.

"Я вважаю, що ми стаємо свідками фази послаблення найбільш складного конфлікту нашого часу", - заявив де Містура у понеділок, 10 липня, після початку чергового раунду переговорів щодо сирійського врегулювання у Женеві.

Утім, де Містура закликав не очікувати значного прориву від цих переговорів, які триватимуть протягом тижня. Він зазначив, що сподівається на стійкий прогрес у переговорах, якщо це дозволять зробити внутрішня ситуація в Сирії та міжнародна обстановка, повідомляє dpa.

За інформацією спецпредставника ООН, режим припинення вогню, щодо якого домовились президенти США та Росії під час саміту Великої двадцятки в Гамбурзі та який почав діяти на південному заході Сирії 9 липня, "дотримується досить таки добре".

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Під час переговорів за посередництва ООН делегація сирійського уряду та поміркованої сирійської опозиції, яку підтримує Захід, шукатимуть компромісів щодо політичного вирішення збройного протистояння. У понеділок де Містура зустрівся спочатку з представниками сирійського уряду, а згодом - з представниками опозиції.

Попередні раунди міжсирійських переговорів у Женеві не увінчались особливим успіхом через значні розбіжності у поглядах на майбутнє країни між представниками уряду та опозиції. Зокрема, опозиція наполягає на повному усуненні президента Сирії Башара Асада від влади, з чим той не погоджується.