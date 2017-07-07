США, РФ та країни Близького Сходу досягли угоди щодо припинення вогню в Сирії - ЗМІ

21:07, 07 липня 2017
Світ
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"Ще багато чого доведеться зробити", - констатував Тіллерсон.

Рекс Тіллерсон / REUTERS

Сполучені Штати Америки, Росія та регіональні країни на Близькому Сході досягли угоди про припинення вогню на території південного заходу Сирії, яка є однією із зон, де впродовж шести років відбувається війна.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон пізніше у п'ятницю в німецькому Гамбурзі повинен надати більше деталей щодо цієї угоди.

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Видання нагадує, що Росія та Іран є головними країнами у світі, які підтримують сирійського президента Башара Асада, тоді як США підтримують деякі повстанські групи, що воюють проти режиму Асада.

"Ще багато чого доведеться зробити", - сказав американський посадовець.

Перед прибуттям до Гамбургу Тіллерсон сказав, що Сполучені Штати готові обговорювати спільні зусилля з Росією з метою стабілізації ситуації у Сирії, включаючи запровадження безпілотних зон, відправлення спостерігачів за режимом припинення вогню та координацію постачання гуманітарної допомоги.

Як повідомляється, Тіллерсон був присутній у Гамбурзі на зустрічі президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна. На цій зустрічі також був присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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