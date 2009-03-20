Зіткнення у центрі Парижа: затримано 300 осіб

В результаті безпорядків у центрі Парижа затримано 300 осіб. Зіткнення між маніфестантами і поліцією спалахнули увечері 19 березня в центрі французької столиці, повідомляє NEWSru.

Сутички відбулися після закінчення демонстрації протесту, що проводилася в рамках загального страйку.

За даними правоохоронних органів, у заворушеннях взяли участь близько 500 осіб. У бік правоохоронців летіли камені і різні предмети. В результаті дев`ять поліцейських постраждали, передає ІТАР-ТАРС.

Всього, за твердженням профспілок, в маніфестації в Парижі взяли участь близько 350 тисяч осіб. Поліція називає цифру трохи меншу - 85 тисяч.

Без інцидентів не обійшлося також в інших містах Франції. Групи радикально налаштованих страйкарів спровокували безпорядки в Тулузі і Сен-Лазарі.

Загальний страйк став найчисленішим з часу приходу до влади Ніколя САРКОЗІ в 2007 році, відзначають спостерігачі. До нього, згідно з різними оцінками, приєдналися від 1,2 млн. до 3 млн. французів.