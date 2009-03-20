Сомалійські пірати захопили "Титан"

Сомалійські пірати захопили грецьке торгове судно "Титан" із 24 членами екіпажу.

Як передає ІТАР-ТАСС, згідно з повідомленнями, що надходять сьогодні, інцидент стався вчора, коли судно, яке йшло під прапором Сент-Вінсента й Гренадін, було взято на абордаж морськими розбійниками. Судно йшло з вантажем із Чорного моря до Південної Кореї.

Із 24 членів екіпажу - троє громадян Греції. Влада Греції поінформувала антитерористичні центри в регіоні про захоплення судна.