Могеріні на зустрічі в Брюсселі нагадала Лаврову про виконання Мінських домовленостей

ЄС і Росія мають розбіжності в питаннях зовнішньої політики, але Мінські угоди про врегулювання ситуації на сході України повинні виконуватися.

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Про це високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 11 липня в Брюсселі. Брифінг дипломатів транслювався на сайті Єврокомісії.

"Це очевидно, що у нас немає однакових позицій у багатьох питаннях, але важливо, що наш діалог триває", – сказала Могеріні.

Високий представник повідомила, що сторони обговорили ситуацію на Донбасі і в Криму.

"Для ЄС важливим є повна імплементація Мінських угод", – підкреслила Могеріні.