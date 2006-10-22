Болгари обирають президента

У Болгарії розпочалися президентські вибори, повідомляє РІА «Новости».

Всередині країни працює 11 тисяч 474 виборчих дільниці. Ще 144 дільниці було організовано для болгар, які живуть за межами країни.

Правом голосу в Болгарії володіють близько шести з половиною мільйонів громадян із 8-мільйонного населення країни. Аби вибори були визнані такими, що відбулися вже в першому турі голосування, своїм виборчим правом мають скористатися не менше 50% внесених до списків виборців.

На посаду глави держави претендують сім кандидатів. Згідно з опитуванням громадської думки, найбільші шанси на перемогу має нинішній президент Болгарії Георгій ПИРВАНОВ. Найбільш серйозну конкуренцію Г.ПИРВАНОВУ, як передбачається, складуть лідер націоналістичної партії "Атака" Волен СІДЕРОВ і кандидат від ряду правих партій Неделчо БЕРОНОВ.

Попередні підсумки голосування стануть відомі сьогодні пізно ввечері.