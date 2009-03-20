Росія і Білорусь відклали запровадження єдиної валюти

Введення єдиної валюти Росії і Білорусі у період кризи недоцільне.

Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг, про це заявив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН на зустрічі в Мінську з прем`єр-міністром Білорусі Сергієм СИДОРСЬКИМ.

Як раніше повідомляли ЗМІ, ще у жовтні заступник керівника Мінекономрозвитку РФ Андрій КЛЕПАЧ зазначав, що рубель може стати для Білорусі резервною валютою. Тоді він наголошував, що обидві сторони вживають заходів з розширення використання рубля для розрахунків між компаніями РФ і Білорусі, щоб рубель став резервною валютою разом із євро і доларом.