Президент РФ Володимир Путін запропонував ввести «клятву» або «присягу» при наданні громадянства Росії, що дасть можливість позбавляти російського паспорта у разі її порушення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на зустрічі зі спікером Держдуми РФ В'ячеславом Володіним.

Зокрема, Володін запропонував внести поправки до закону про громадянство Російської Федерації. «Можна було б внести поправку до закону про громадянство, де передбачити норму щодо скасування рішення про надання громадянства», - сказав він.

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За словами Володіна, громадянин, який претендує бути громадянином РФ, має вказати, що він «зобов'язується бути вірним Росії й сумлінно виконувати свій громадянський обов'язок відповідно до Конституції РФ». Якщо людина порушила ці зобов'язання і була засуджена за тероризм, то було б правильно скасовувати рішення про надання їй громадянства, сказав він.

У свою чергу, Путін зазначив, що ця норма вже з ним обговорювалася. «У нас, коли люди приходять в армію, виголошують присягу. Але коли людина вступає у громадянство нашої країни, то тут теж можна було б подумати і взяти досвід деяких зарубіжних держав, коли є клятва, присяга, інший урочистий акт, яким людина підтверджує свій намір стати громадянином нашої країни, дотримуватися її законів, традицій, поважати ці традиції, історію і так далі. Я б просив вас разом із депутатами подумати й на цю тему», - сказав Путін.