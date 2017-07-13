Кандидат Трампа на пост глави ФБР вважає, що з Росією треба "бути дуже обережними" (відео)

Кандидат на пост директора ФБР Крістофер Рей у ході сенатських слухань озвучив свою позицію щодо відносин з Росією, повідомляє Голос Америки.

Сенатор-республиканець Ліндсі Грем поставив Рею питання: "Чи є Росія нашим другом або ворогом?"

"Росія - це іноземна держава, з якою ми мусимо бути дуже обережними" - відповів кандидат на посаду директора ФБР.

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Як повідомляв УНІАН, Рей також пообіцяв розібратися, чи втручалася Україна у вибори в США в 2016 році, коли співробітники посольства України у США зустрілися з консультантом Національного комітету Демократичної партії США, яка займалася викриттям зв'язків співробітника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта з Росією.

Такі закиди на початку 2017 року з'явилися на сторінках видання Politico у статті "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій" журналіста Кеннета Фогеля.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, відповідаючи на звинувачення про втручання Росії у вибори США, заявила, що змова Демократичної партії з урядом України, на її думку, підкріплена великою кількістю доказів.

Посольство України в США спростувує заяви про "змову".