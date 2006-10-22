У Лондоні здійснив аварійну посадку пасажирський літак

У лондонському аеропорту Станстед вимушену посадку здійснив пасажирський літак. Як передає (С) Associated Press, командир авіалайнера запитав дозвіл на посадку з технічних причин - у салоні з`явився дим. Літак авіакомпанії Thomsonfly здійснював рейс з Ньюкасла (Англія) в Ларнаку (Кіпр).

На борту лайнера перебували 154 пасажири і 7 членів екіпажу. Під час екстреного приземлення ніхто не постраждав. Надувними трапами всі пасажири залишили літак. Пасажирів цього рейса доставлять в Ларнаку пізніше іншим літаком.

Спеціалісти встановлюють, звідки з`явився дим. Як повідомляється, він не мав запаху. Скарг на погіршення самопочуття поки не було.

РБК