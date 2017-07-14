Малайзія розраховує, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року
Слідство опитало понад 200 осіб і перевірила великі обсяги даних про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі.
Влада Малайзії сподівається, що підозрювані у катастрофі літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, стануть відомі до кінця року.
Про це 13 липня на меморіальній службу за жертвами катастрофи в адміністративній столиці Малайзії Путраджае заявив міністр транспорту Ліоу Тіонг Гавкіт, повідомляє The Star.
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За його словами, спільна слідча група, опитавши понад 200 осіб і перевіривши великі обсяги даних, висловила впевненість у тому, що підозрювані будуть притягнуті до суду.
На службі були присутні близько 90 рідних 43 громадян Малайзії, загиблих в авіакатострофі. Деякі з родичів вирушать до Нідерландів, щоб у третю річницю трагедії відвідати відкриття меморіалу жертвам рейсу MH17.