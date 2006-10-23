Французькі підлітки знову палять автомобілі

У предмісті Парижа учора увечері відбулися зіткнення між французькою поліцією і кількома десятками підлітків.

Як відзначає Рейтер, у Франції зростає напруження перед першою річницею масштабних заворушень, що сколихнули націю, організованих молоддю іммігрантського походження.

Представник поліції повідомив, що близько 50 чоловік брали участь у безпорядках у місті Гріньї, що знаходиться на південь від Парижа, увечері в неділю.

Підлітки підпалили декілька машин, а потім автобус.

Цими днями поліцейські патрулі у кількох містах Франції зазнавали нападів з боку молодіжних банд.

"Ця остання сутичка вказує на відновлення безпорядків листопада 2005 року", - йдеться в заяві поліцейської профспілки Action Police CFTC.

Як повідомляв УНІАН, заворушення, які розпочала молодь арабського і африканського походження, спалахнули 27 жовтня 2005 року після того, як два підлітки загинули в результаті інциденту за можливої участі поліції. Натовпи молодих людей підпалювали автомобілі і громадські будівлі, нападали на перехожих і поліцейських.

В результаті масових безпорядків, що тривали близько трьох тижнів, у країні було спалено більше десяти тисяч автомобілів, постраждали багато адміністративних і громадських будівель, магазини, складські приміщення. Загальний збиток оцінюється у 200 мільйонів євро.

Аналітики розцінювали те, що відбувається як кризу імміграційної політики і моделі інтеграції суспільства у Франції і в Європі загалом. Криза відбилася на настроях інвесторів і позначилася, зокрема, на курсі євро.