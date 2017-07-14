Двоє людей скоїли п'ять нападів із кислотою на вулицях Лондона

У четвер ввечері в Лондоні заарештували тінейджера за підозрою в участі у п'яти нападах із застосуванням хімічних речовин. З 2012 року кількість нападів в Англії із застосуванням побутової хімії, яка розпилюється в жертв, зросла в два рази, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

З 2010 року в Лондоні таких нападів, за даними поліції, було скоєно 1800. У минулому році їх було 458, і майже в два рази менше (261) - в попередньому, 2015 році.

Голова лондонської поліції Крессіда Дік назвала зростання подібних злочинів тривожним.

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"Кислота завдає жахливі травми. І я рада, що ми змогли заарештувати людину, яка підозрюється в причетності до нападів минулої ночі. Я не хочу, щоб люди думали, ніби такі напади відбуваються у Лондоні повсюдно, проте зростання подібних злочинів викликає тривогу. Ми будемо заарештовувати тих, хто причетний до цих нападів, і ми працюємо з Хоум-офісом для того, щоб внести необхідні зміни в закон", - сказала Крессіда Дік.

П'ять нападів у четвер ввечері, 13 липня, були вчинені двома підозрюваними на мотоциклі протягом 90 хвилин у районах Хакні, Іслінгтон і Сток-Ньюінгтон. Поранення однією з жертв в поліції назвали незворотними.

Як повідомляється, о 22.25 на Хакні-роуд скоєно напад на 32-річного чоловіка на мопеді, двоє нападників на мопеді хлюпнули йому в обличчя кислотою.

О 22.49 надійшло повідомлення про чоловіка в Іслінгтоні, якому двоє на мопеді хлюпнули в обличчя кислотою.

О 23.05 скоєно ще один напад двома невідомими на мопеді, на цей раз на Шордіч Хай-стріт. Жертва нападу відправлена в лікарню, проте, за словами поліції, поранення не загрожують життю потерпілого.

О 23.18 в поліцію надійшло повідомлення про пограбування на Казнов-роуд в Сток-Ньюїнгтон, також з використанням хімічних речовин. Співробітники поліції, які прибули на місце, знайшли там чоловіка, якому хлюпнули в обличчя хімічною речовиною, його поранення названі незворотними.

Близько 23.37 на Чатсворт-роуд в Клептоні було скоєно напад на чоловіка на мопеді. До нього під'їхали двоє на мопеді, хлюпнули в обличчя кислотою і вкрали у нього мопед. Потерпілий зараз перебуває в лікарні.

Стівен Таммс, депутат від лейбористської партії в окрузі Іст-Хем ініціював у парламенті обговорення питання щодо використання хімічних речовин. Воно має відбутися в понеділок.

Близько третини всіх атак із застосуванням кислоти в 2016 році були здійснені в районі Ньюем, який входить в округ Таммса, від якого він обирався.

В інтерв'ю Бі-бі-сі Радіо 4 він закликав до того, щоб носіння подібних речовин без особливих на те підстав прирівнювалося до володіння холодною зброєю.

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"Ми можемо позначити випадки, коли люди можуть мати сірчану кислоту будинку, можливо, після отримання ліцензії. Однак ми повинні визнати загрозою тих, хто розгулює вулицями з пляшкою сірчаної кислоти", - сказав він.

Один з міністрів Хоум-офісу Сара Ньютон закликає уряд посилити контроль за подібними речовинами. Однак, за її словами, це буде важко зробити, оскільки "вони стоять у кожного з нас під раковиною".

За її словами, очевидно, що подібні хімічні засоби були використані як зброя, але важливо зрозуміти мотивацію тих, хто використовує їх для того, щоб нашкодити іншим. Вона також сказала, що уряд повинен переглянути покарання для тих, хто використовує кислоту в якості зброї.