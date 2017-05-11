Сирійські повстанці звільнили від ІДІЛ місто Табка та найбільшу в країні дамбу – ЗМІ

Підтримувані Сполученими Штатами Америки сирійські повстанці у середу, 10 травня, вибили бойовиків "Ісламської держави" (ІД) з міста Табка, що на захід від Ракки.

Як повідомляє DW.com з посиланням на Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини, вони також захопили контрольовану до цього ісламістами найбільшу в країні дамбу. Звільнена дамба грає важливу роль у забезпеченні Сирії електроенергією та іригації долини річки Євфрат.

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Речник "Демократичних сил Сирії" (SDF), які тепер контролюють Табку, запевнив, що місто "повністю звільнено" від ісламістів, однак триває зачистка території від бойовиків, які могли сховатися. Бої за це місто тривали кілька тижнів. Табку бомбардувала американська авіація.

"Демократичні сили Сирії" складаються переважно з курдських, але також арабських загонів. Як повідомлялося, напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила надати курдським загонам нові озброєння задля пришвидшення звільнення Ракки від сил ІД. Ракка є твердинею ІД в Сирії і столицею так званого "халіфату". Звільнення міста є необхідним для перемоги над терористичною організацією.