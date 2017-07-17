В Нідерландах відкриють "живий меморіал" жертвам рейсу МН17

Понад дві тисячі родичів жертв катастрофи рейсу МН17 зберуться в Нідерландах сьогодні, в третю річницю трагедії, щоб відкрити меморіал, присвячений їхнім близьким, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожДоповідь Bellingcat: що стало відомо про катастрофу MH17 через три рокиІніціатори відкриття пам’ятника називають його "живим меморіалом" - всього було висаджено 298 дерев, за кількістю загиблих у катастрофі. Дерева будуть оточені соняшниками, які розквітають у липні.

Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима також візьмуть участь у цьому заході разом з іншими посадовими особами. Захід пройде у парку Війфгуйзен поблизу аеропорту Схіпхол в Амстердамі. Саме з цього аеропорту вилетів 17 липня 2014 року літак «Малайзійських авіаліній», який не долетів до точки призначення - Куала-Лумпура.

Як повідомляв УНІАН, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, усі вони загинули.

В кінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».