Громадянин України перебуває в полоні у нігерійських бойовиків

Судно „MV Seal Tide”, у складі екіпажу якого є громадянин України, продовжує перебувати в полоні нігерійських бойовиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на Посольство України в Габонській Республіці, справа щодо захопленого в полон на камерунсько-нігерійському кордоні громадянина України перебуває на особистому контролі керівника дипустанови, який підтримує постійний контакт з Послом Камеруну в Габоні.

За даними дипустанови, Службою безпеки Камеруну ведеться розслідування за фактом захоплення трьох членів екіпажу судна „MV Seal Tide”, у тому числі одного громадянина України.

Згідно з останньою інформацією камерунських спецслужб, пірати вимагають за звільнення заручників 2 млн. доларів США.

Посольства України в Габоні та Нігерії продовжують вживати всіх можливих заходів з метою якнайшвидшого звільнення українського моряка.

Справа перебуває на особливому контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня МЗС України з посиланням на дані Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія повідомило, що захоплене біля узбережжя Нігерії в ніч з 13 на 14 березня судно „MV Seal Tide” було звільнено 14 березня ц.р. у другій половині дня.