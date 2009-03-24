Китаю без авіаносця більше ніяк не можна

Міністр оборони КНР Лян Гуанле підтвердив намір Китаю збудувати власний авіаносець, пише в понеділок новинна служба Sina.

Голова китайського військового відомства заявив, що "з усіх великих світових держав КНР залишається єдиною країною, у якої немає авіаносців, тому вона не може назавжди залишатися без цього виду озброєнь".

Міністр зазначив, що, оскільки Китай має обширні територіальні води, можливості національних ВМС недостатні для того, щоб забезпечити їх належну охорону.

Спостерігачі не виключають, що про початок будівництва авіаносних крейсерів у КНР буде офіційно оголошено вже в квітні, коли китайський ВМФ відзначить свій 60-річний ювілей. За прогнозами видання Wall Street Journal, перший боєздатний авіаносець Китай спустить на воду до 2020 року.

РІА "Новости"