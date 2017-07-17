Громадянам Катару заборонили в'їжджати до Єгипту без віз

Влада Єгипту ухвалила рішення про відновлення візового режиму з Катаром, передає Європейська правда. Про введення візового режиму були проінформовані всі КПП Єгипту. Положення вступить в силу в четвер 20 липня і буде поширюватися на власників звичайних і дипломатичних паспортів.

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Туристи з Катару зможуть отримати тримісячну візу по прильоту в аеропорт. Віза може бути продовжена при зверненні до відповідних інстанцій Єгипту.

Як відомо, у Перській затоці триває дипломатична криза. Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром та звинуватили його у підтримці тероризму, висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Від Катару вимагають розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території та закрити телеканал "Аль-Джазіра". Катар неодноразово відкидав звинувачення та заявляв, що не буде виконувати вимог, адже вони порушують його суверенітет.