Невдала спроба скасувати Obamacare розколола Республіканську партію

Ще два республіканці в палаті представників конгресу США виступили проти законопроекту про реформу охорони здоров'я, який повинен був замінити програму медичного страхування Obamacare, запроваджену президентом Бараком Обамою. Без їхньої підтримки прийняти законопроекту в його нинішньому вигляді неможливо, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Майк Лі і Джеррі Моран вважають, що проект ще не дороблений і недалеко пішов від Obamacare. У підсумку думки республіканців розділилися, і виникло питання, як продовжувати роботу над переробкою існуючої програми.

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Моран сказав, що не поставить свій підпис під "поганим законопроектом", а Лі - що "законопроект не скасовує податки, закладені в Obamacare, а також не знижує страхові пільги для середнього класу і не створює необхідних умов для найбільш витратних програм".

Раніше від підтримки законопроекту відмовилися інші два парламентарія з Республіканської партії - Ренд Пол і Сьюзен Коллінз.

Республіканцям зараз належать 52 місця зі 100 у сенаті. З урахуванням двох нових супротивників голосів для ухвалення законопроекту недостатньо.

"На жаль, стало ясно, що спроби скасування та заміни Obamacare провалилися", - визнав лідер більшості в сенаті Мітч Макконнелл.

План республіканців передбачав збереження ключових для Obamacare податків для багатих, при цьому пропонувалося дозволити страховикам звужувати обсяги страхового покриття, а також різко скоротити програму охорони здоров'я для незаможних.

Президент США Дональд Трамп закликав республіканців почати "з чистого аркуша" роботу над проектом, скасувавши Obamacare.

Макконнелл заявив, що постарається добитися скасування програми, встановивши дворічний термін - "стабільний перехідний період", під час якого буде готуватися новий законопроект.

Кореспонденти зазначають, що у такого плану мало шансів на успіх, так як в цьому випадку на час перехідного періоду мільйони людей залишаться без доступу до охорони здоров'я.

Відмова від програми Барака Обами Obamacare була однією з ключових тез передвиборчої кампанії Дональда Трампа.