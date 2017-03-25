Трамп вирішив поки не змінювати програму Обами з реформи охорони здоров'я

Президент США Дональд Трамп оголосив про відкликання запропонованого ним законопроекту про реформу охорони здоров'я, повідомляє Reuters.

Як заявив представник Республіканської партії, Трамп закликав республіканців у палаті представників США скасувати заплановане голосування по законопроекту про охорону здоров'я, який був покликаний замінити попередню програму — Obamacare.

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Він також заявив, що підготовка нового законопроекту про реформу охорони здоров'я не займе багато часу.

Раніше Трамп вимагав від конгресменів-республіканців проголосувати за запропоновану реформу охорони здоров'я.

Як повідомляло агентство Reuters, мільйони американців могли втратити медичну страховку через реформи Трампа.