Трамп вирішив поки не змінювати програму Обами з реформи охорони здоров'я

02:04, 25 березня 2017
Світ
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Трамп пообіцяв новий закон про реформу охорони здоров'я найближчим часом.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп оголосив про відкликання запропонованого ним законопроекту про реформу охорони здоров'я, повідомляє Reuters.

Як заявив представник Республіканської партії, Трамп закликав республіканців у палаті представників США скасувати заплановане голосування по законопроекту про охорону здоров'я, який був покликаний замінити попередню програму — Obamacare.

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Він також заявив, що підготовка нового законопроекту про реформу охорони здоров'я не займе багато часу.

Раніше Трамп вимагав від конгресменів-республіканців проголосувати за запропоновану реформу охорони здоров'я.

Як повідомляло агентство Reuters, мільйони американців могли втратити медичну страховку через реформи Трампа.

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Теги: #реформа#США#Трамп