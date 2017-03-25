Трамп вирішив поки не змінювати програму Обами з реформи охорони здоров'я
Трамп пообіцяв новий закон про реформу охорони здоров'я найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп оголосив про відкликання запропонованого ним законопроекту про реформу охорони здоров'я, повідомляє Reuters.
Як заявив представник Республіканської партії, Трамп закликав республіканців у палаті представників США скасувати заплановане голосування по законопроекту про охорону здоров'я, який був покликаний замінити попередню програму — Obamacare.
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Він також заявив, що підготовка нового законопроекту про реформу охорони здоров'я не займе багато часу.
Раніше Трамп вимагав від конгресменів-республіканців проголосувати за запропоновану реформу охорони здоров'я.
Як повідомляло агентство Reuters, мільйони американців могли втратити медичну страховку через реформи Трампа.