Трамп звинуватив NYT у зриві спроби США ліквідувати ватажка ІД аль-Багдаді
Такий запис Трамп міг зробити після перегляду передачі на телеканалі Fox News. В ній обговорювалося, що в 2015 році США були близькі до ліквідації аль-Багдаді, але витік інформації в газету завадив операції.
Президент США Дональд Трамп в твіттері звинуватив газету The New York Times у зриві спроби ЗС США ліквідувати лідера терористичного угруповання «Ісламська держава» Абу-Бакра аль-Багдаді.
«New York Times зірвала спробу США вбити одного-єдиного найбільш розшукуваного терориста, аль-Багдаді. Їх нездоровий порядок денний важливіший національної безпеки», — написав американський лідер.
При цьому Трамп не пояснив, до чого саме відносилося це висловлювання.
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Журналістка Politico повідомила, що NYT вже направили запит в Білий дім з метою пояснити, до якого матеріалу газети відноситься твіт Трампа.
Як повідомляє The Hill, такий запис Трамп міг зробити після перегляду передачі на телеканалі Fox News. В ній обговорювалося, що в 2015 році США були близькі до ліквідації аль-Багдаді, але витік інформації в газету завадив операції.
Так, гість передачі підполковник Тоні Шаффер сказав, що The New York Times опублікувала інформацію, не призначену для друку.
В телеефірі В цей момент з'явився напис: «NYT зірвала спробу США ліквідувати аль-Багдаді».