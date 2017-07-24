ЗМІ дізналися про "секретну в'язницю" ФСБ для тортур

У Федеральної служби безпеки є "секретна в'язниця", де в різний час до офіційного затримання перебували підозрювані у терактах. Там їх катували, після чого вони підписували зізнання. Про це пише Republic з посиланням на скарги обвинувачених, інформацію про "секретної в'язниці" підтверджують два співрозмовники, ознайомлені з розслідуванням кримінальних справ про тероризм, передає "Дождь".

За словами одного з них, "в'язницею" користуються тільки співробітники ФСБ, а люди, яких туди привозять, в основному уродженці Середньої Азії. Про це розповів Аброр Азімов, якого ФСБ підозрює в організації теракту в Петербурзі 3 квітня. Він подав скаргу до Головного військового слідчого управління (ГВСУ) СКР на тортури й стверджує, що перебував "у руках оперативників ФСБ", жодних інших прямих підтверджень цьому немає.

Про схоже місце розповідали також Іслам Хамжуєв і Мансур Едильбієв, яких засудили за спробу підриву "Сапсана" в червні 2011 року, і Юсуп Темерханов, визнаний винним у вбивстві полковника Юрія Буданова. Свої скарги вони направили до Європейського суду з прав людини.

Абзор Азімов стверджує, що увечері 4 квітня намагався виїхати з Москви до України, але дорогою його машину зупинили й поліцейські наказали їхати у відділок Наро-Фомінська. Але туди він так і не потрапив, тому що невідомі викрали його, закували в наручники, одягнули на голову чорний мішок і везли 40 хвилин в автомобілі.

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Пізніше, за його словами, його помістили у підвал. Мішок з голови зняли лише через тиждень, й Азімов зміг зробити висновок, що перебуває у камері ув'язнення. Азімов у своїй скарзі пише, що він пробув у цьому місці близько двох тижнів і чув голос брата Акрама, який там перебував.

У заяві Аброр Азімов пише, що бачив у "в'язниці" ще одного ув'язненого. "Він сказав, що приїхав із Сирії і є смертником, а тепер він тут, й через його акаунти співробітники сидять в інтернеті", — розповідає Азімов.

Хамжуєв, Едильбієв і Темерханов у своїх скаргах також пишуть, що їх спочатку викрали, а потім відвезли в невідоме місце. Темерханов і Едильбієв вважають, що "в'язниця" була за містом. "Його привезли до будинку, у тиші навколо заявник зрозумів, що його вивезли з Москви", — йдеться у скарзі Едильбієва до ЄСПЛ.

У своїх заявах викрадені однаково описують "секретну в'язницю". За їхніми словами, вона розташована в підвальному приміщенні, вище рівня колін розташовується труба, до якої їх пристібали. Аброр Азімов і Хамжуєв пишуть, що камери були від шести до восьми квадратних метрів, їх було як мінімум дві. Аброр Азімов і Юсуп Темерханов стверджують, що нагорі розташовувалося ще одне приміщення, де були охоронці. "Зіставивши звернення до ЄСПЛ і до ГВСУ СКР, можна зробити висновок, що в одній камері стіни були оббиті залізними листами темно-синього кольору, а підлога бетонна; у другій камері на підлозі лежала плитка, а стіни були сірі", — пише видання.

Фігуранти кримінальних справ скаржилися на тортури. За їхніми словами, їх неодноразово катували електрикою, а також погрожували й принижували. Аброр Азімов також розповідає, що його тримали за руки і за ноги і лили воду на обличчя, на якому лежала ганчірка. Після цього він непритомнів. "Чоловіки боялися, що я можу не витримати, а відповідно, били мене обережно", — розповідає він.

Republic наголошує, що не можна стверджувати, що ті, хто катував, працюють у ФСБ. Кілька з них у розмові з обвинуваченими говорили, що вони вийшли у відставку. Однак чотирьох ув'язнених вони передавали співробітникам ФСБ, які й проводили офіційні затримання. "Якщо вірити свідченням фігурантів кримінальних справ, це вказує на те, що, ким би не були організатори викрадень, свої дії вони координували з ФСБ", — зазначає видання.

ФСБ і СКР не відповів на запит видання. Джерело, ознайомлене з ходом розслідування справи про теракт у Петербурзі, заявило, що оперативники пішли на "крайні заходи". Republic пише, що будинок, де відбувалися катування, може й не мати відношення до спецслужби. Імовірно, це місце розташоване на південному заході Московської області.

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