Сенат США заслухав представників ФБР щодо російських лобістів

Американські сенатори заслухали чиновників Міністерства юстиції і ФБР щодо діяльності лобістів, які працюють від імені іноземних урядів, повідомляє Радіо Свобода.

Головною темою обговорення у юридичному комітеті Сенату 26 липня була діяльність кількох громадян Росії, залучених до тіньової кампанії з підриву так званого "акту Магнітського", ухваленого у 2012 році.

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Голова комітету Чак Ґрасслі розкритикував Міністерство юстиції через нерозслідування ситуації із лобістами, що працювали від імені російської влади.

Серед причетних називають вашингтонську дослідницьку фірму Fusion GPS, яка стоїть за замовленням непристойного досьє на Дональда Трампа перед тим, як він прийшов у політику.

Упродовж останніх місяців закон про реєстрацію іноземних агентів у США, який має 80-річну історію, перебуває під пильною увагою через розслідування можливого втручання Росії в американські президентські вибори.