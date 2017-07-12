Кандидат Трампа на пост глави ФБР не вважає розслідування про втручання Росії у вибори "полюванням на відьом"

Висуванець Дональда Трампа на посаду директора ФБР Крістофер Рей відкинув заяви президента США про те, що розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори минулого року - це полювання на відьом, передає Бі-бі-сі. "Я не вважаю, що директор Мюллер займається полюванням на відьом", - заявив Рей, маючи на увазі колишнього директора ФБР, який очолив це розслідування.

Читайте такожДесятки міст США готуються до недільної демонстрації за відставку ТрампаВ червні президент Трамп оголосив, що висуває на посаду директора ФБР Крістофера Рея, який працював помічником генпрокурора США в 2003-2005 роках. У своєму акаунті на "Твіттері" він охарактеризував Рея як людину з бездоганною репутацією.

Крістофер Рей раніше працював в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, а також був адвокатом губернатора Нью-Джерсі і соратника Трампа Кріса Крісті.

Попередній директор ФБР Джеймс Комі був звільнений Дональдом Трампом 9 травня. У червні, виступаючи на слуханнях у комітеті з розвідки американського сенату, Комі звинуватив президента США Дональда Трампа у брехні і наклепі на своє відомство. "Я знаю, що мене звільнили у зв'язку з розслідуванням. Це якимось чином тиснуло на Трампа і дратувало його", - сказав Джеймс Комі, відповідаючи під присягою на питання сенаторів.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер в червні був призначений заступником генерального прокурора Родом Розенстайном керувати розслідуванням втручання Росії в торішні вибори в США і можливих зв'язків штабу Трампа з держорганами Росії.

Після цього призначення Дональд Трамп публічно засумнівався в неупередженості Мюллера і заявив, що його дружба з Джеймсом Комі, який очолював розслідування до тих пір, поки президент не звільнив його з посади директора ФБР, є насторожливою обставиною.

Відповідаючи на питання Fox News, чи повинен Мюллер піти у відставку, президент Трамп сказав: "Подивимося". У той же час президент назвав спецпрокурора чесною людиною.